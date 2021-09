Una settimana ricca di eventi a Persiceto

Si prospetta una settimana densa di appuntamenti culturali a Persiceto: dal 7 al 12 settembre si susseguiranno incontri letterari, spettacoli, concerti, percorsi guidati, oltre alla possibilità di visitare mostre e musei.

Martedì 7 settembre alle ore 20.45 il Chiostro di San Francesco ospiterà l’ultimo appuntamento letterario della rassegna “Ma sei fuori!?! Biblioteche all’aria aperta”: la scrittrice Grazia Verasani dialogherà con il gruppo di lettura “Rilègami” sui suoi ultimi libri “Come la pioggia sul cellofan”, una nuova indagine dell’investigatrice privata della Chinatown bolognese Giorgia Cantini, e “Non ho molto tempo”, diario a posteriori che racconta l’amicizia dell’autrice con il compositore Ezio Bosso. Informazioni e prenotazioni allo 051.6812961, oppure via mail all’indirizzo bibliocroce@comunepersiceto.it

Mercoledì 8 settembre alle ore 21 in piazza del Popolo arriverà il Circo Bazzoni con lo spettacolo “Varietà per spazi vari di varia umanità”: Aristide Bazzoni e la compagnia Ambaradan divertiranno il pubblico con acrobazie, giocolerie, clownerie e tante sorprese. Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito di Wanda Circus o al numero 3452262980 (anche via WhatsApp).

Venerdì 10 settembre alle ore 20.45, nel piazzale del Centro civico di San Matteo della Decima, si terrà il concerto “Brasil Multicolor”, promosso dall’associazione musicale “Leonard Bernstein” in collaborazione col Comune. Il quartetto composto da Patricia De Assis (voce e percussioni), Stefano Girotti (chitarra), Nicola Govoni (basso) e Leo Pestoduro (batteria) proporrà musiche dalle sonorità brasiliane dedicate alle leggende amazzoniche sulle piante e sulle pietre (informazioni e prenotazioni, tel. 339.3466935).

Sempre venerdì 10 settembre, alle ore 22, presso il Planetario Comunale in vicolo Baciadonne 1, sarà possibile assistere a “Lo spettacolo del cielo”. Le prenotazioni sono aperte a un massimo di 25 persone; per iscriversi e riservare i posti inviare una mail a info@museocieloeterra.org inserendo nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Costo: interi € 4.50, ridotti € 3; per informazioni telefonare al numero 051.827067.

Sabato 11 settembre alle ore 20.30, nel Chiostro di San Francesco, si terrà la premiazione della 14ª edizione del Trofeo “Città di San Giovanni in Persiceto” e proiezione delle opere fotografiche di autori che hanno partecipato a livello nazionale, nell’ambito del 15° Circuito Nazionale Audiovisivi Fotografici Digitali. L’evento, organizzato dal Circolo fotografico “Il Palazzaccio” col patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto, offrirà l’occasione di scoprire come, nel montaggio con musica e parlato, le immagini fotografiche e le sequenze filmate divengano racconto e riflessione, documento e spettacolo. Persiceto è, insieme ad altre 14 città italiane, una delle tappe del Circuito nazionale 2021, al quale hanno preso parte 92 opere degli autori più rappresentativi del nostro paese, tra cui documentari e reportage di viaggio, ma narrazioni originali e punti di vista sulla realtà sociale contemporanea. Durante la serata verranno proiettate le opere vincitrici – La Pioggia di Marzo di Paolo Cambi e Beyond di Gabriele Pinardi – e altri interessanti audiovisivi che hanno partecipato al concorso: Game over? di Anna Borsari, La conditio sine qua non di Graziella Luccarini, La casa di DAL81, In scena di Fabio Cardano, Ricordi del futuro di Francesca Gernetti, 1812 di Giorgio Alloggio, Dentro la zona rossa di S. Fiorani e L. Zamporlini, Strani frutti di E. Pozzoli e T. Redaelli, APT22 di F. Gernetti e C. Fiorina. Ingresso gratuito.

Sabato 11 e domenica 12 settembre la compagnia teatrale Nuova Filopocodrammatica porterà in scena “Amor che move il sole e l’altre stelle”, spettacolo itinerante ispirato alla “Divina Commedia”, che rientra anche nel cartellone Bologna Estate 2021 promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica. Sabato 11 settembre sono previsti due turni, alle ore 21 e 22.15, mentre domenica 12 settembre un unico turno alle ore 21, con ritrovo in piazza del Popolo. Biglietto: € 5,00, gratuito per i minorenni; prenotazione obbligatoria presso la Biglietteria del Teatro comunale, mercoledì ore 10-12 e venerdì ore 17-19, tel. 051.825022, biglietteriateatro@comunepersiceto.it (ultimi posti disponibili per sabato ore 22.15, max 30 persone; in caso di esubero saranno comunicate ulteriori date).

Sabato 11 e domenica 12 settembre, inoltre, riprendono le visite guidate gratuite a “Fisica Experience”, la nuova sezione del Museo del Cielo e della Terra allestita al primo piano del Chiostro di San Francesco, in piazza Caerducci 9. L’allestimento prevede un percorso con materiale espositivo ed esperienze interattive per far comprendere in modo semplice ed efficace importanti concetti di fisica: diversi punti di sperimentazione, aree multimediali interattive e riproduzioni di strumenti, oltre alla Sala Lamborghini dove i concetti della fisica e della ingegneria trovano la loro sintesi in automobili di grande originalità e bellezza. Ingresso consentito solo prenotando la visita guidata gratuita che si terrà il sabato dalle ore 10 alle 11.30 e la domenica dalle 17 alle 18.30 (ritrovo dentro al Chiostro di San Francesco davanti alla porta a vetri 5 minuti prima dell’inizio della visita; si raccomanda la puntualità perché non sarà possibile accedere al museo a visita iniziata). Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del venerdì precedente scrivendo all’indirizzo maa@agenter.it o telefonando al numero 051.6871757 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Proseguono anche le visite guidate di VisitPersiceto: sabato 11 settembre, alle ore 10.30 e 17.30 e domenica 12 settembre alle 10.30 sarà proposta la “Passeggiata da Porta a Porta”, mentre domenica 12 settembre alle ore 17.30 sarà possibile partecipare alla visita a tema “Da West Side Story al Mulinone. Un omaggio a Gino Pellegrini attraverso le opere che ha lasciato nella nostra città”. Tutti i percorsi durano circa 1 ora e prevedono un biglietto di € 7.00 a persona; prenotazione obbligatoria (massimo 25 partecipanti) entro il venerdì precedente la visita al numero 051.6871757 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18) oppure via mail scrivendo a visitpersiceto@gmail.com. Ritrovo 5 minuti prima dell’inizio della visita a Porta Garibaldi.

Questo weekend si aggiungono inoltre i percorsi guidati nell’ambito dell’iniziativa “Itinarrando tra cielo e terra”: sabato 11 settembre alle ore 16.30 “I sentieri delle scienze”, con partenza dal Planetario; domenica 12 settembre alle ore 15.30 laboratorio per bambini e famiglie presso il Laboratorio dell’Insetto, in via Marzocchi 16. Partecipazione gratuita; prenotazioni scrivere a a info@museocieloeterra.org entro le ore 16 del 10 settembre.

Proseguono infine le aperture della mostra “Come un fiocco di neve. La vita artistica di Gino Pellegrini”, allestita all’interno della Chiesa di San Francesco (piazza Carducci 9) in collaborazione con le associazioni Officina Pellegrini e Ocagiuliva. L’esposizione, a ingresso gratuito, questa settimana sarà aperta giovedì 9 settembre dalle 20 alle 22, sabato 11 e domenica 12 settembre dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20.

Si ricorda che per accedere a mostre e musei e per partecipare agli eventi culturali, anche all’aperto, è obbligatorio esibire il Green Pass.

