Comunicato del Comune di Anzola dell’Emilia relativo alla presenza di Matteo Renzi

In merito alla notizia comparsa questa mattina (2 ottobre ndr) sull’edizione bolognese del Resto del Carlino, l’Amministrazione Comunale di Anzola dell’Emilia precisa che la presenza di Matteo Renzi nulla ha a che vedere con la Festa di Anzola e con le celebrazioni della Solennità della Beata Vergine del Rosario.

Questo appuntamento che tradizionalmente si tiene nel primo fine settimana di ottobre da lunghissimo tempo è un’iniziativa che coinvolge la Pro Loco di Anzola, numerose Associazioni e Volontari del nostro Comune e la stessa Amministrazione Comunale, non può essere in alcun modo associato a caratterizzazioni politiche e partitiche di qualunque colore o specie.

Il conferimento della cittadinanza onoraria a Katia Serra, nostra illustre concittadina, rientra invece pienamente nello spirito di una Festa che riunisce la Comunità alla ripresa delle attività dopo il periodo delle ferie estive.

Questo appuntamento infatti, era tradizionalmente l’occasione in cui i proprietari terrieri e i braccianti si incontravano, insieme alle rispettive famiglie, per festeggiare e organizzare la ripresa del lavoro nei campi.

Per cause indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Comunale e degli organizzatori della Festa di Anzola l’incontro con Matteo Renzi, ancorchè legittimo, viene a cadere in un momento che può indurre o suggerire interpretazioni errate. La notizia data in questa forma dal Vostro giornale ha causato malumori e rimostranze. Si chiede quindi la pubblicazione della precisazione illustrata nelle righe precedenti con la stessa evidenza con cui è stata pubblicata la notizia nella data del 2 ottobre 2021.

Patrizia Vannini

Ufficio stampa Comune Anzola dell’Emilia