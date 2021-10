Crevalcore, avviso interruzione erogazione acqua potabile

Segnaliamo l’avviso ricevuto da Sorgeaqua srl che comunica la necessità di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di parte del Comune di Crevalcore.

L’esecuzione di tale intervento comporterà l’interruzione nell’erogazione dell’acqua potabile per circa 4 (quattro) ore – salvo imprevisti – e, al fine di ridurre al minimo i disagi, l’intervento è stato programmato nelle ore notturne.

L’intervento sarà effettuato infatti dalle ore 22.30 di oggi, martedì 12 ottobre 2021, alle ore 02.30 di mercoledì 13 ottobre 2021.

L’orario di riattivazione del servizio è indicativo e potrà variare in seguito ad imprevisti tecnici, inoltre, alla riapertura dei rubinetti, in alcune utenze, si potrà riscontrare la presenza di aria e/o acqua torbida: questi eventuali disagi scompariranno dopo alcuni minuti di apertura dei rubinetti.

Le vie e i civici interessati sono quelli indicati nel volantino allegato.