Elezioni Comunali Persiceto 2021: Pellegatti si riconferma Sindaco

Con il 51,53% dei voti il sindaco uscente Lorenzo Pellegatti (sostenuto dalle liste “Lista Civica Insieme” e “Impegno Comune”) viene riconfermato primo cittadino di San Giovanni in Persiceto, scongiurando così il ricorso al secondo turno elettorale. Nel caso in cui uno dei candidati non avesse superato il 50% dei voti infatti, il comune di Persiceto, che conta oltre 28.000 abitanti, avrebbe dovuto affrontare il ballottaggio.

Sara Accorsi (sostenuta dalle liste “Sara Accorsi Sindaca”, “MoVimento 5 Stelle 2050”, “Decima la tua voce in Comune”, “Persiceto coraggiosa”, “Partito Democratico Accorsi Sindaca”) ha raggiunto invece il 43,37%, mentre il terzo candidato sindaco, Giancarlo Mazzoli (sostenuto dalla lista “Civica Mazzoli”) ha ottenuto il 5,10%

L’affluenza alle consultazioni amministrative è stata pari al 60,98% (in lieve calo rispetto al 62,27% delle precedenti consultazioni amministrative del 2016).

Ufficio stampa Comune Persiceto