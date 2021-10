Amministrative, subito il sindaco a Bologna, Rimini e Ravenna. Tra due settimane quattro i ballottaggi

Matteo Lepore a Bologna (61,9%, 94.565 voti) e Jamil Sadegholvaad a Rimini (51,3%, 33.542 voti). Sono i due nuovi sindaci dei comuni capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna, a cui si va ad aggiungere la riconferma del sindaco uscente di Ravenna, Michele De Pascale (59,4%, 39.030 voti). Una riconferma anche per il sindaco in carica di Cesenatico (FC), Matteo Gozzoli (62,8%, 7541 voti) e di San Giovanni in Persiceto (Bo), Lorenzo Pellegatti (51,5%, 6998 voti).

Turno elettorale supplementare di ballottaggio, domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 (con gli stessi orari previsti per il primo turno: 7-23; 7-15), nei comuni di: Cento (Fe) tra Edoardo Accorsi (41,1%, 6.284 voti) e il sindaco uscente Fabrizio Toselli (33,9%, 5.179 voti); Pavullo nel Frignano (Mo) tra il sindaco uscente Luciano Biolchini (35,6%, 3.054 voti) e Davide Venturelli (28,9% 2.482); Finale Emilia (Mo) tra Claudio Poletti detto Marco (36%, 2.468 voti) e il sindaco uscente Sandro Palazzi (24,4%, 1670 voti); Cattolica (Rn) tra Franca Foronchi (48,9%, 3.528 voti) e Mariano Gennari (27,6%, 1.991 voti).

Nei 48 comuni dell’Emilia-Romagna al voto ieri e domenica, affluenza in calo, in linea col dato nazionale, rispetto le comunali del 2016 quando si era votato in unico giorno: in regione è andato alle urne il 54,81% degli aventi diritto (cinque anni prima si arrivò al 61,35%).

Questi i sindaci eletti negli altri centri emiliano romagnoli in cui si è votato

-in provincia di Bologna, Alto Reno Terme (Giuseppe Nanni), Gaggio Montano (Giuseppe Pucci), Monghidoro (Barbara Panzacchi) e Castel del Rio (Alberto Baldazzi);

-in provincia di Ferrara, Codigoro (Alice Zanardi detta Sabina), Portomaggiore (Dario Bernardi), Vigarano Mainarda (Davide Bergamini) e Goro (Maria Bugnoli detta Marika);

-in provincia di Forlì-Cesena, Bertinoro (Gessica Allegni), Gatteo (Roberto Pari) e Sogliano sul Rubicone (Tania Bocchini);

-in provincia di Modena, Zocca (Federico Ropa), Sestola (Fabio Magnani), Palagano (Fabio Braglia) e Montefiorino (Maurizio Paladini);

-in provincia di Parma, Traversetolo (Simone Dall’Orto), Felino (Filippo Casolari), Borgo Val di Taro (Marco Moglia), Busseto (Stefano Nevicati), Fontanellato (Luigi Spinazzi), San Secondo Parmense (Giulia Zucchi), Sala Baganza (Aldo Spina) e Neviano degli Arduini (Raffaella Devincenzi);

-in provincia di Piacenza, Fiorenzuola D’Arda (Romeo Gandofi), Rottofreno (Paola Galvani), Borgonovo Val Tidone (Monica Patelli), Cadeo (Maria Lodovica Toma), Cortemaggiore (Luigi Merli), Gropparello (Armando Piazza), Agazzano (Maurizio Cigali) e Gazzola (Simone Maserati);

-in provincia di Reggio Emilia, Castellarano (Giorgio Zanni), San Martino in Rio (Paolo Fuccio), Casina (Stefano Costi) e Ventasso (Enrico Ferretti);

-in provincia di Rimini, Novafeltria (Stefano Zanchini), Montescudo-Montecolombo (Gian Marco Casadei), Pennabilli (Mauro Gianni) e Sassofeltrio (Fabio Medici).

