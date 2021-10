Incontri con gli autori ad Anzola: secondo appuntamento

Giovedì 7 ottobre alle ore 18.30

Centro sociale Ca’ Rossa

via XXV aprile, 25

Patrizia Caffiero presenterà il suo ultimo libro, una raccolta di racconti fantasy/fantascienza:

Il Pianeta delle Occasioni Perdute, Musicaos editore.



L’autrice dialogherà con l’Assessore alla Cultura Danilo Zacchiroli e con la poetessa Patrizia Vannini.

La Vicesindaca Giulia Marchesini leggerà alcuni brani dal libro.

«Il Pianeta delle Occasioni Perdute» è una raccolta di racconti fantascientifici, la cui ambientazione in epoche differenti e con personaggi che ricorrono, costituisce lo scenario per un romanzo diffuso: chef interstellari, predatori delle galassie, poeti, amanti, forme di vita extraterrestre, artigiani dello spazio. Patrizia Caffiero ha dato vita a un universo con una lingua nuova, popolandolo di storie, personaggi, evoluzioni in corso, avventurando il lettore in molteplici viaggi e facendoci vivere un futuro poetico e sorprendente”.

Per accedere sarà obbligatoria l’esibizione del green pass.

Prenotazione obbligatoria. Telefonare o scrivere in biblioteca (0516502222) nei seguenti giorni e orari: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.30

Per info biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it



