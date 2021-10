Schianto a Crevalcore, muore ragazza 28enne

Mattinata funestata da un incidente mortale sulla strada statale 568 “di Crevalcore”.

Uno scontro tra un pullman e un’automobile ha comportato il decesso dell’autista di questa seconda. La vittima è una 28enne che, secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, avrebbe invaso la corsia opposta proprio nel momento in cui sopraggiungeva il pullman.

La giovane, trasportata in elicottero in gravissime condizioni, è morta all’ospedale.

Sul posto squadre dell’Anas e delle forze dell’ordine per regolare il traffico e ripristinare la normale viabilità.

(Notizia in via di aggiornamento).