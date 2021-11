13 novembre, Festa di San Martino ad Anzola

Sabato 13 novembre dalle ore 17

FESTA DI SAN MARTINO

a cura di Pro Loco, del Comitato commercianti e dell’Amministrazione Comunale

Un trenino girerà per le vie del centro.

Piazzetta Grimandi: stand con crescentine fritte e castagnacci dei volontari della Pro Loco.

Piazza Giovanni XXIII: stand dei viticoltori.

In via Schiavina musica dalle 18.30, mentre in Piazza Giovanni XXIII concerto dei Nine Street.

Attività dei commercianti:

in via Schiavina polenta al ragù e al cinghiale con i volontari del Centro Amarcord.

Opplà Calzature, We4family, Pro Loco: Maroni, Crêpes e zucchero filato.

New Sanity: Tigelle con Maiabasta

Ferramenta Grandi e Berselli: Raviolen, vin brulé e dolci.

Bar Gelateria Su di giri: Lasagne, Castagnaccio, gelato artigianale, caffé e aperitivi.

Vig2: Vin brulé.

Oreficeria Orologeria Stancari: Cioccolata calda.

Bar Miki: Panzerotti alla pugliese