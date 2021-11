Città Metropolitana, iniziativa on line in occasione del 25 novembre

PARITÀ DI GENERE: COSÌ VICINA, COSÌ LONTANA? DIRITTI NEGATI TRA GLOBALE E LOCALE

venerdì 26 novembre

dalle 10.00 alle 12.00

in videoconferenza



In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si promuove una riflessione sui temi della parità e del contrasto alla violenza di genere, che intrecci la situazione attuale a livello internazionale, ed in particolare il dramma che stanno vivendo le donne afgane, all’esperienza delle donne italiane e straniere nei nostri contesti, anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni attive nel territorio metropolitano ed il racconto di esperienze e testimonianze.



PROGRAMMA

10.00 – Apertura dei lavori e saluti istituzionali

10.15 – CISDA, Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afgane

10.45 – Zahra Ahmad, Attivista Afghana

11.15 – Laura Venturi, Dirigente Città metropolitana di Bologna – Area Sviluppo Sociale

11.45 – Associazioni firmatarie dell’Accordo metropolitano per l’accoglienza e l’ospitalità delle donne vittime di violenza (Casa delle Donne, Trama di Terre, UDI, Mondo Donna, SOS Donna, PerLeDonne)

12.00 – Chiusura lavori

L’iniziativa, organizzata da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con gli Enti locali e le Associazioni del territorio, è rivolta a tutte e tutti.

Per informazioni: pariopportunita@cittametropolitana.bo.it

Per iscriversi clicca qui

