Dal 16 al 19 giugno la Fiera di Anzola edizione 2022

Dal 16 giugno al 19 giugno torna la Fiera di Anzola.

La manifestazione è realizzata dalla Pro Loco e dalle altre associazioni di volontariato, dall’Amministrazione Comunale, dal Comitato commercianti e dalle aziende del nostro territorio. I volontari sono all’opera da molti giorni per preparare l’evento più amato dell’anno, dopo l’interruzione forzata a causa dell’emergenza sanitaria. La fiera si rinnova da molto tempo grazie alla volontà di ricordare le tradizioni e piccoli spaccati di cultura popolare che si mantengono vivi soprattutto grazie al cibo tradizionale. Per le vie del centro troverete infatti stand gastronomici con le specialità della cucina emiliana, le crescentine, i dolci tradizionali; ma anche le piadine, il pesce fritto, le tapas, il gelato; ce n’è per tutti i gusti. Molti gli eventi in programma: spettacoli e concerti, mostre e intrattenimenti, eventi rivolti a tutte le età, un’area bimbi, la danza, la presentazione di un libro. Non mancheranno i mercati e i mercatini, gli stands delle associazioni e, sabato e domenica potrete fare un giro al mercato di Forte dei Marmi.

Il programma dettagliato dell’iniziativa.

Ufficio stampa

Comune Anzola dell’Emilia