Festa d’Autunno a Calderara di Reno

FESTA D’AUTUNNO 21 novembre Piazza Marconi – Via Roma Calderara di Reno

Dalle ore 9.00 alle ore 19.00• I sapori dell’autunno: esposizione e vendita prodotti alimentari• Expo prodotti agricoli (vino, miele, frutta, spezie…)• Le dolci Raviole della Pro Loco Calderara Viva con Angela ed Edo• Stramercato, tutte le merceologie• Street food: Tigelle, Piadine, Borlenghi, Caldarroste, Hamburger di Chianina, Panini con Lampredotto, Prodotti Pugliesi.

Dalle ore 14 Crescentine presso la sede della Pro Loco Calderara Viva Via dello Sport 7.

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che si celebra ogni anno il 20 novembre in seguito alla sottoscrizione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo approvata nel 1989, AVIS Calderara di Reno con il Patrocinio della Città di Calderara di Reno e dell’UNICEF Provinciale di Bologna ritorna in Piazza Marconi con il GIROTONDO DEI DIRITTI DEI BAMBINI creando uno spazio interattivo insieme alla fantastica WANDA CIRCUS.

Dalle ore 14.00 animazione con bolle di sapone, giochi di legno e sculture di palloncini.

Alle ore 16.00 Spettacolo GRAN FRIGGIONE WARIETÀ con magia, giocoleria, acrobazie, danza aerea, sputafuoco e gran finale con bolle di sapone. Per tutto il tempo: distribuzione di zucchero filato ad offerta libera e per merenda deliziose crêpes a prezzo popolare.

L’ingresso all’Area Spettacolo sarà consentito fino ad esaurimento posti disponibili nel rispetto delle regole anticovid con registrazione dei partecipanti e Green pass obbligatorio per over 12 anni.

