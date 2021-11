San Martino: Persiceto e Sala recuperano l’evento rinviato

Domenica 21 novembre, dalle ore 10 alle ore 19

Piazza del Popolo – San Giovanni in Persiceto

Evento a cura dell’associazione turistica Pro Loco di San Giovanni in Persiceto in collaborazione col Comune

“Mercatino delle cose buone” frutti autunnali e caldarroste, formaggi, panini gourmet e spiedini di carne, dolci tradizionali, borlenghi, vini, oggetti di legno, oli essenziali di lavanda, oggetti di artigianato artistico

banchetto per raccolta fondi a favore di Enpa Gattile Re Gino, libri e giochi usati per raccolta fondi di Casa di Versi e Voci

vin brulè e “papazzini” di farina di castagne fritti

Alle ore 16, “Avventure tra le pagine“, spettacolo di cantastorie con Manuela Ara, artista di strada

Domenica 21 novembre, dalle ore 9

Parco di Villa Terracini

Iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco di Sala Bolognese, Bangherang APS, l’associazione “Incontra la Solidarietà”, il Gruppo Podistico AVIS Sala Bolognese, Il gruppo “I Porcelloni”, il Volontariato di Protezione Civile e l’associazione “Sala Presente… Non solo scuola”.

Ore 9:00 – Camminata di 6 km per le strade di Osteria Nuova con ritrovo presso Villa Terracini, a cura del Gruppo di Cammino di Sala Bolognese

Dalle 9:30:

Lavorazione carne di maiale

Preparazione di prodotti con farina di castagne e prodotti a base di zucca

“Gli animali della fattoria” a cura di Alen Guizzardi e Roberto Rosa

“L’uso del vimini” a cura di Paolo

“L’intaglio artistico” a cura di Pompeo

“Modellini di macchine agricole” a cura di Walter

“Filato con filarino” a cura di Roberta

“Piante decorate” a cura di Riccardo

“Pirografia R.N.” a cura di Roberto

“Attrezzature Radio dal 1900 in poi” a cura di Renzo

Esposizione Artistica a cura di Serena Gamberini

Mostra micologica a cura del Gruppo Micologico AVIS

“Dal latte al formaggio” a cura dell’Istituto Agrario Serpieri

Campo-scuola di Protezione Civile

Mercatino dell’ingegno artistico

Esposizione di prodotti aziende agricole del territorio a km 0 a cura dell’Azienda Agricola Formigoni e Brivio Frutta

Dalle ore 11:30 alle 13:00: Polenta da asporto con ragù e prodotti con farina di castagne e a base di zucca

Il pomeriggio sarà allietato dalla Musica popolare della Pneumatica Emiliano Romagnola.

Avrà luogo la tradizionale benedizione degli animali a cura del Parroco Don Marco Cippone

Dalle ore 14:30 – “Facciamo insieme il pane”: laboratorio per bambini e ragazzi a cura dell’Associazione “Sala Presente… Non solo Scuola”.

Prenotazione obbligatoria entro il 09 Novembre 2021 scrivendo a girasolecasilli@gmail.com

…e mentre il pane lievita, ore 15.30 – “Da che cereale vieni?”: Laboratorio per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni a cura di Bangherang Aps

Iscrizioni all’indirizzo info@bangherang.it

Laboratorio realizzato grazie al sostegno della Regione Emilia – Romagna nell’ambito del bando su pace, intercultura, diritti, dialogo interreligioso e cittadinanza globale” – Progetto Stand Up for Victims Rights

Dalle ore 15:00

Sapori della montagna: caldarroste, prodotti con farina di castagne e prodotti a base di zucca

Sapori della pianura: prodotti derivanti dalla lavorazione del maiale, crescentine, dolci nostrani di stagione

Sarà presente un punto informativo Geovest per consigli a proposito di come fare al meglio la raccolta differenziata.