Sicurezza, Cavedagna-Sassone (FdI): Lepore non faccia il maestrino

Apprendiamo che il Sindaco Matteo Lepore finalmente parla di sicurezza dal palco della UIL in Piazza VIII Agosto.

Purtroppo, come al solito, parla come se non avesse amministrato la Città negli ultimi 10 anni.

Che la smetta di fare il maestrino, la realtà è che è sempre stato assente su questo tema, come dimostra il fatto di non aver previsto un Assessore alla Sicurezza. Ancor di più apprendiamo che tra le Commissioni del Consiglio Comunale non è stata istituita una commissione che parli di sicurezza urbana.

Noi di FdI sappiamo bene che la sicurezza in Città, esattamente come lo spaccio di droghe e la lotta al degrado, sono problematiche primarie da affrontare.

Lepore si riempie la bocca di “confronto” e “condivisione” sui problemi da risolvere? Bene, allora ascolti le nostre proposte e le metta in atto. Non è un caso che, come ribadito da alcuni quotidiani nazionali nei giorni scorsi, nelle Città dove governa Fratelli d’Italia ed il centrodestra ci sia più sicurezza.

Stefano Cavedagna Consigliere Comunale FdI

Francesco Sassone Capogruppo FdI Consiglio Comunale