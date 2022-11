Fantoccio di Meloni a Bologna, Piccinini (M5S): “Piena solidarietà alla premier”

“Piena solidarietà a Giorgia Meloni. Quanto accaduto a Bologna ieri è grave e deve essere condannato senza esitazioni”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che ieri durante una manifestazione a Bologna è stato appeso in piazza Ravegnana alla base delle Due Torri, un fantoccio raffigurante la premier Giorgia Meloni a testa in giù. “Il dissenso politico non può e non deve mai sfociare in violenza o minacce. Per questo quanto accaduto ieri è davvero intollerabile. Tutta la nostra solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni” conclude Silvia Piccinini.

Ufficio stampa

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna