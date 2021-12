Centri vaccinali per i cittadini di Persiceto

Nell’ambito del Distretto Pianura Ovest le sedi vaccinali attive sono l’hub Bonfiglioli a Calderara di Reno, a cui si aggiungono quelle presso l’Ospedale SS. Salvatore di Persiceto ed il Centro Civico Mons. Enelio Franzoni a Crevalcore, in particolare per cercare di garantire una maggiore risposta di prossimità ai soggetti fragili. La vaccinazione può inoltre essere effettuata presso le farmacie aderenti al piano vaccinale.“Col fine di accogliere sul territorio persicetano il numero più alto possibile di cittadini che intendono vaccinarsi – dichiara il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti – già da alcune settimane ci stiamo interfacciando con l’Azienda Usl per verificare la possibilità di attivare un centro vaccinale che sostituisca quello funzionante presso l’Ospedale aumentandone la capienza. Per ora, insieme ad Ausl, abbiamo fatto sopralluoghi sul territorio persicetano, valutando l’idoneità di alcune sedi ed ora si stanno effettuando le opportune verifiche. Non appena avremo notizie certe, e condivise fra gli enti preposti, non mancheremo di comunicarlo ufficialmente ai cittadini”.

Si ricorda che per tutte le informazioni sulle modalità di prenotazione ed esecuzione del vaccino anticovid si rimanda al sito https:/vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/

dalla pagina Fb Comune Persiceto