Situazione dei medici di Medicina generale a Persiceto

In seguito alle richieste di informazioni di alcuni cittadini rispetto alla situazione di turnover dei medici di medicina generale presenti sul territorio persicetano, il sindaco Lorenzo Pellegatti comunica gli aggiornamenti ricevuti dal direttore del Distretto Sanitario Pianura Ovest, dott.ssa Stefania dal Rio, e dalla dott.ssa Cristina Maccaferri del Dipartimento di Cure Primarie di Ausl Bologna.

“Per quanto riguarda l’anno in corso – dichiara il sindaco Lorenzo Pellegatti – relativamente al medico di famiglia che ha comunicato il suo pensionamento per fine anno, l’azienda Ausl ha attivato tutte le procedure ed individuato un medico incaricato provvisoriamente fino all’arrivo del titolare di convenzione, in continuità di assistenza sanitaria. A fine gennaio inoltre sarà previsto un ulteriore pensionamento che vedrà attivata la stessa procedura di ricerca di incaricato. Nel corso dei primi giorni di febbraio avverrà poi l’assegnazione delle zone carenti pubblicate ad ottobre con l’obiettivo di ottenere la massima copertura dei posti di titolarità della medicina generale di Persiceto”.

