Deleghe in Città Metropolitana, riconfermato il Sindaco Veronesi di Anzola

Il Sindaco Metropolitano Matteo Lepore ha assegnato le deleghe in città metropolitana.

In una politica fatta prevalentemente di urli ed insulti, io voglio invece, per correttezza e lealtà, ringraziare il sindaco metropolitano per avermi riconfermato le deleghe al bilancio, alla finanza, al patrimonio, ed al personale.

In tutto questo infatti non c’era nulla di scontato, come non era scontato il rispetto di un percorso politico in città metropolitana che per me è durato ben 5 anni.

Alcuni importanti ringraziamenti.

Matteo Renzi ha sin da subito creduto in me e nelle mie capacità: mi ha soprattutto esortato a non desistere ed a non scoraggiarmi, ed in questo non lo ringrazierò mai abbastanza.

Ettore Rosato mi è stato sempre vicino, a volte consigliandomi ed a volte insegnandomi: ed ha fatto bene. In politica infatti non si impara mai abbastanza, neppure dopo 30 anni…

Il coordinamento provinciale di Italia Viva ha creduto in me, con caparbietà e convinzione: sono contento quindi di potergli restituire questa soddisfazione.

Da domani non farò altro che continuare a fare ciò che ho sempre fatto: lavorare a testa bassa, con impegno ed umiltà, ben consapevole che tutti siamo utili, ma mai nessuno è indispensabile.

Ancora grazie, infine, ai tanti consiglieri e sindaci del territorio bolognese che mi hanno sostenuto.

Dedico questo risultato a mio figlio Luigi, il vero “consigliere” …

dal profilo Fb di Giampiero Veronesi