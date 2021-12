FdI Bologna: “Tracciamento in tilt e caos sanitario”

“Tracciamento in tilt” e “caos quarantene” sono gli aspetti che caratterizzano la gestione dei contagi da Covid nelle scuole di Bologna negli ultimi mesi. Il forte e rapido incremento dei focolai scolastici nelle ultime settimane ha messo sotto pressione il sistema di tracciamento, che è completamente saltato; il caos normativo, a livello nazionale e regionale, non ha aiutato, con il risultato che ci sono intere classi in DAD senza che vi sia stata una presa in carico della Ausl e succede persino che gli studenti rientrino a scuola dopo la quarantena senza mai aver effettuato nemmeno un tampone di screening. Fratelli d’Italia ha sempre seguito il tema, raccogliendo le tante segnalazioni delle famiglie su cui ricade il peso di tutte le inefficienze e gli errori di gestione della Ausl. L’aumento dei contagi nelle scuole è rilevante, sì, ma non era certo inatteso. Fratelli d’Italia ha evidenziato con forza, sin dall’inizio della pandemia, l’esigenza di attuare misure di prevenzione proprio per evitare che si arrivasse a questo punto e ha formulato diverse proposte in tal senso. A Bologna, abbiamo proposto già un mese fa di ripristinare la possibilità di effettuare tamponi periodici gratuiti nelle farmacie a favore di tutti gli studenti e il personale scolastico. L’annuncio di ieri della Ausl ci sta dando ragione: prevedere presso le farmacie slot dedicati ai tamponi per gli studenti va gradualmente nella direzione indicata nell’ordine del giorno di Fratelli d’Italia, proposta che ci auguriamo sarà ampiamente condivisa dal Consiglio Comunale. Da più di due anni dall’inizio dell’emergenza il problema è la difficoltà da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica di Bologna, sotto organico, di riuscire ad effettuare il contact tracing e di riuscire ad emettere l’inizio e fine quarantena ed isolamento in tempo reale nei confronti dei cittadini, con grave difficoltà per il sistema in generale.



Lo dichiarano:

Marco Lisei

Presidente del Gruppo di FdI in Regione Emilia Romagna

Francesco Sassone

Presidente del gruppo di FdI in Comune a Bologna

Manuela Zuntini

Consigliere Comunale di FdI a Bologna

Dott. Fabio Brinati

Responsabile Regionale dipartimento Sanità di FdI