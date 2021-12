Nuovo distributore di carburante a Sant’Agata Bolognese

Ecco una breve anticipazione in merito al nuovo impianto di distribuzione carburante:

– sarà realizzato in via Persiceto (SP 255);

– avrà un’estensione complessiva di circa 9.525 mq;

– la superficie coperta, comprese le pensiline e i vani tecnici, sarà di circa 1200 mq;

– erogherà carburanti liquidi (benzina e gasolio) e carburanti alternativi di tipo gassoso quali GPL (gas propano liquefatto), GNC (gas naturale compresso anche detto “gas metano”) e GNL (gas naturale liquefatto);

– comprenderà inoltre un punto di ricarica elettrica di potenza elevata e ultra-veloce da 75 kW, per veicoli elettrici.

dalla pagina Fb Giuseppe Vicinelli sindaco