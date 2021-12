Persiceto: ruba le offerte in chiesa, arrestato

Sabato 26 novembre un cittadino rumeno di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto all’interno della chiesa della Parrocchia di San Camillo a Persiceto. L’uomo aveva infatti destato i sospetti del parroco della chiesa, non solo per l’insolita presenza ma anche per il suo muoversi nei pressi delle cassette delle offerte dei fedeli.

A seguito dell’intervento degli uomini dell’Arma, il 41enne è stato trovato in possesso di 64 euro in monete, provenienti da una delle cassette che erano state manomesse.

L’uomo è stato arrestato e processato con rito direttissimo.