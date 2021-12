Casa della Salute di Crevalcore, segnalazione disservizi prenotazione esami di laboratorio

A seguito di alcune segnalazioni di disservizi in merito alla prenotazione di esami di laboratorio (esami del sangue) presso la Casa della Salute di Crevalcore, in accordo con l’Ausl e il Distretto sanitario di Pianura Ovest, informiamo i cittadini che, come già programmato, a breve verranno aperte nuove disponibilità per garantire il servizio.

Seguiranno aggiornamenti al riguardo.

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore