In questo video messaggio il Sindaco Lorenzo Pellegatti e Stefania Dal Rio, direttore del Distretto Pianura Ovest dell’Ausl di Bologna aggiornano i cittadini sulla situazione del piano vaccinale sul territorio, a seguito dell’apertura del nuovo centro vaccinale in via Biancolina, presso i locali di “Macchina a vapore. Museo Franco Risi”.