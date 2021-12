Scadenza pagamento Tari, comunicazione Geovest

In seguito ai ritardi riscontrati nella consegna delle fatture relative alla Tariffa Rifiuti, Geovest comunica che i versamenti effettuati oltre il termine previsto non verranno considerati tardivi, si ricorda comunque che la seconda rata dovrà essere pagata entro e non oltre il 31/01/2022.

Per dubbi o ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.geovest.it oppure contattare Geovest al numero verde 800.276650, attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 12.45, martedì e giovedì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 14 alle 16.30 e sabato (solo per mancate raccolte) dalle 8.45 alle 12.45, o via mail all’indirizzo info@geovest.it

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto