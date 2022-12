Sala Bolognese: Dottoressa Martina Ballerini – sostituzione temporanea Dott. Di Maio/Salinari

L’Azienda USL di Bologna – Distretto Pianura Ovest, comunica che, in relazione alla cessazione dell’attività del Dottor Giampiero Di Maio e successivamente del Dott. Raffaele Salinari, in attesa di poter attivare una nuova convenzione con un medico titolare, per assicurare ai Pazienti l’assistenza di base in maniera continuativa, è stato assegnato loro d’ufficio la Dottoressa Martina Ballerini che, svolgerà la sua attività, con incarico temporaneo, a partire dal 5 gennaio 2023, presso lo studio di Sala Bolognese in loc. Osteria Nuova, via Gramsci 190/A, su appuntamento telefonando al numero ‪338.8916452‬, nei seguenti giorni e orari: