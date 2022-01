Calderara, rinviata la “Befana Magic Show” del 6 gennaio

Buongiorno a tutti e tutte.

Grazie a Massimo Polacchini e AsmAllergia Bimbi avevamo previsto e patrocinato una super Befana a Teatro con tanti artisti da tutta Italia e tanti regali per i bambini e bambine.

In maniera condivisa con gli organizzatori e con senso di responsabilità, in considerazione anche degli ultimi decreti governativi e delle relative restrizioni, abbiamo deciso di rinviarla.

Data la bellezza della giornata magica organizzata, rinviarla e non annullarla, e rinviarla già alla prossima primavera.

Vediamo il lato positivo. Saremo i primi in Italia a lanciare la “Prima-Vera Befana” a Calderara.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone