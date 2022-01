FDI Bologna: PD Licenzia Tisselli – e i lavoratori?

Apprendiamo di come il PD abbia lasciato a casa Giorgia Tisselli senza preavviso. Solidarietà alla lavoratrice. È proprio vero che il PD ha definitivamente abbandonato i lavoratori. Da un lato fanno la morale a chi licenzia massicciamente o tramite WhatsApp, ma quando i dipendenti sono i loro non guardano in faccia a nessuno. Hanno fatto passerelle per Saga coffee – situazione che FdI sta attenzionando – ergendosi a paladini della tutela dei posti di lavoro, poi dalla sera alla mattina lasciano a casa Tisselli. Difendono i lavoratori e le donne solo quando fa comodo a loro. A dire il vero non ci stupisce, i provvedimenti presi dal PD sia a livello nazionale che locale in questa fase pandemica, tutto hanno fatto tranne che tutelare chi lavora.

Fratelli d’Italia, invece, si è sempre battuta e continuerà a farlo con coerenza, a favore delle imprese e dei lavoratori.

Francesco Sassone

Stefano Cavedagna

Marta Evangelisti

Manuela Zuntini

Felice Caracciolo