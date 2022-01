Persiceto, sospeso lo spettacolo di Michela Murgia

Lo spettacolo “Dove sono le donne?” di e con Michela Murgia, previsto per martedì 1° febbraio 2022, è sospeso per motivi di salute. Chi avesse già acquistato il biglietto verrà contattato prossimamente dalla Biglietteria del Teatro per comunicare l’eventuale nuova data o le modalità di sostituzione dello spettacolo.

Tutti coloro che fossero già in possesso di un biglietto dello spettacolo di Michela Murgia saranno contattati nel mese di febbraio dalla biglietteria del Teatro comunale per conoscere le soluzioni alternative, eventuale data successiva o spettacolo sostitutivo.

La stagione TTTXTE-Tre Teatri per Te prosegue a Persiceto con lo spettacolo “Sandro”, monologo di Andrea Santonastaso in programma venerdì 4 febbraio. Scritto da Christian Poli e diretto da Nicola Bonazzi, lo spettacolo è dedicato a Sandro Pertini, alla sua statura politica e umana e ad alcune sue immagini a cui noi associamo momenti indimenticabili della storia recente italiana (la vittoria dei Mondiali di calcio nel 1982 o la strage alla stazione di Bologna).

