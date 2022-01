Supermercati fra totem parlanti e Just Walk Out: la spesa del futuro è già qui

Le tecnologie hanno il potere di modificare la percezione della realtà, andando a creare delle situazioni del tutto innovative e al di fuori del bagaglio esperienziale di ognuno di noi. È la fortuna di vivere in una società come quella attuale, che avrà pure i suoi difetti, ma che di certo non manca mai di sorprendere. Persino quando si va a fare la spesa, grazie ai supermercati di ultima generazione, fra totem parlanti e Just Walk Out.

Le nuove tecnologie al servizio dei supermercati

I supermercati si evolvono di giorno in giorno, diventando sempre più hi-tech e futuristici. Lo fanno per andare incontro ai consumatori e alla loro esperienza d’acquisto, oramai diventata la principale preoccupazione per le aziende del settore. Alcuni supermercati hanno anche implementato la possibilità di fare la spesa da casa, per poi ritirare le buste all’indirizzo selezionato. Per fare un esempio concreto, basterà consultare online gli orari di Bennet e i punti vendita disponibili a erogare il servizio, per poter comodamente ritirare la propria spesa fatta tramite internet. In questo modo il consumatore potrà evitare la fila alle casse e scegliere da casa propria i prodotti da acquistare.

Ci sono alcune nuove introduzioni che sembrano catapultare il consumatore in un futuro iper-tecnologico, come nel caso dei totem parlanti, che è possibile “interrogare” per conoscere tutte le caratteristiche di un determinato prodotto. Si tratta di un’aggiunta che porta molte più informazioni al consumatore, che sta acquistando il prodotto, e un dinamismo maggiore alla spesa. Proprio a proposito di questo, non si può non citare una delle più recenti novità: il Just Walk Out, che conviene approfondire in un paragrafo a parte.

Il Just Walk Out: il supermercato cancella le casse

Sono nati i primi supermercati al mondo (quasi) privi di casse. Questo tipo di store dà la possibilità di saltare letteralmente il processo, scegliendo fra la classica cassa oppure l’addebito automatico del costo dei prodotti messi nel carrello. Mentre l’intelligenza artificiale ci fa interrogare sul futuro del lavoro, il suo impiego è sempre più diffuso all’interno dei processi di tutti i giorni. Il sistema del Just Walk Out, tra l’altro, non è neanche così complesso da spiegare, sebbene si tratti comunque di un meccanismo altamente tecnologico, in grado di combinare diversi elementi hi-tech fra loro.

In pratica, si collega il proprio account ad una carta di credito o si scansiona un particolare codice QR. Da quel momento in poi, tutti gli acquisti vengono aggiunti ad un carrello virtuale, con un addebito automatico che si attiverà al termine della spesa dopo aver valicato la soglia della porta. Si parla quindi di un sistema davvero interessante, ma è bene fare una premessa: non si tratta di un supermercato automatico o robotico, perché al suo interno sono presenti i dipendenti e i commessi, oltre alle già citate casse tradizionali.