TTTXTE 2022: la stagione dei tre teatri

Il cartellone teatrale dei teatri di Crevalcore, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese ritorna quest’anno nella sua collocazione invernale dopo le esperienze del periodo estivo. La stagione teatrale vuole aggiungere così un altro tassello al lungo processo di ritorno alla normalità e a riti e abitudini di cui la pandemia ci aveva privato. Un appuntamento imprescindibile per riappropriarci di quella socialità, di quell’incontro con l’altro fortemente minato dal covid 19. Un tornare a vedersi per ritornare alla vita.

18 gli spettacoli proposti nell’ambito culturale dei tre comuni coinvolti. A dare il via a TTTXTE 2022sarà il Teatro Bibiena di Sant’Agata con l’appuntamento musicale di Nicolò Carnesi di giovedì 13 gennaio, a seguire l’Auditorium Primo Maggio di Crevalcore con Isabella Ragonese in “Da lontano” mercoledì 19 gennaio, poi il Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto con Davide Enia e “L’abisso” giovedì 20 gennaio, sarà poi nuovamente la volta del Bibiena con Erri De Luca e Sabrina Knaflitz in “Un’ora a teatro” di mercoledì 26 gennaio. Segnaliamo inoltre gli appuntamenti di inizio febbraio: martedì 1° febbraio Michela Murgia in “Dove sono le donne?” (Teatro Fanin – S.G. Persiceto), mercoledì 2 febbraio Pamela Villoresi in “La musica dell’anima” (Auditorium Primo Maggio – Crevalcore), venerdì 4 febbraio Andrea Santonastaso in “Sandro” (Teatro Comunale – S.G. Persiceto). Gli appuntamenti proseguiranno poi anche nel mese di marzo e inizio aprile.

Anche quest’anno sarà possibile scegliere pacchetti che comprendono gli spettacoli dei teatri di Persiceto, Crevalcore e Sant’Agata Bolognese, ottenendo sconti sul prezzo dei biglietti. Il vantaggio della formula TTTXTE (Tre Teatri X Te) è di offrire, in un unico cartellone, una gamma di spettacoli che vanno dal teatro di narrazione al teatro civile, dal teatro comico alla commedia d’autore, dal teatro classico alla musica.

Durante lo svolgimento degli spettacoli, che si terranno tutti alle ore 21, saranno garantite le misure di sicurezza previste dalle disposizioni in vigore per il contrasto al Covid-19.