1 e 2 febbraio: “France” al cinema Giada di Persiceto

La rassegna “Film&Film”, curata dal Cinema Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto, continua ad offrire l’opportunità ogni martedì e mercoledì di vedere sul grande schermo, a un prezzo ridotto, alcuni recenti film d’essai segnalati da critica e pubblico.

Martedì 1 e mercoledì 2 febbraio alle ore 21 è in programma “France”, di Bruno Dumontcon con Léa Seydoux, Juliane Köhler, Benjamin Biolay, Blanche Gardin, Emanuele Arioli, Marco Bettini, Jawad Zemmar, Gaëtan Amiel. Francia, Germania, Italia 2021, commedia/drammatico, durata 133’.

Il film racconta la storia di una giornalista televisiva molto nota, France de Meurs, con un’importante carriera alle spalle e una tormentata vita privata. Con le sue parole mordaci e il suo spirito avventuriero, France è una delle migliori nel suo campo e la più amata di Francia. La donna è la protagonista di dibattiti politici, l’inviata coraggiosa in zone di guerra e niente ha mai intaccato il suo successo.

Quando, però, si ritroverà coinvolta in un incidente stradale, la sua vita verrà sconvolta profondamente. Il sinistro darà vita a una spirale di eventi che arresteranno la sua ascesa, portando la donna a diversi disastri professionali e personali. La crisi che ne conseguirà la metterà in discussione, facendole perdere il favore del suo pubblico, e portandola alla rovina…

Appuntamenti successivi:

Costo:

Biglietti: interi € 5,50; ridotti (anziani, mil/ragazzi, Carta giovani) € 5,00.

Green Pass obbligatorio

Per informazioni:

Tel: 051.822312, www.cinemagiada.it

