Conferenza Territoriale Socio Sanitaria Metropolitana, il sindaco Falzone ha partecipato per il Distretto Sanitario Pianura Ovest

Buongiorno a tutti e tutte.

Ieri, su delega del Sindaco Pellegatti, ho partecipato per il Distretto Sanitario Pianura Ovest ad una importante riunione della Ctss (Conferenza Territoriale Socio Sanitaria) Metropolitana. Un’importante riunione perché si parlava delle candidature al PNRR sanità missione 6 e per tutto il nostro territorio gli investimenti proposti, che ho condiviso, ammontano a circa 5.173.000,00 euro. Un lavoro straordinario e di squadra per il quale ringraziare tutti gli attori coinvolti, Ausl, Distretti, Città Metropolitana e Sindaco Matteo Lepore, Comuni, Regione e Assessore Raffaele Donini.

Per il nostro territorio gli interventi a beneficio di tutti i cittadini di Terred’Acqua riguarderanno:

Calderara: ristrutturazione e ampliamento area di ingresso e accettazione Poliambulatorio, con creazione anche di porticato esterno a protezione dei pazienti in fila, che restituirà una Casa di Comunità, della Salute, anche con nuovi servizi ;

Crevalcore: riorganizzazione spazi accoglienza Casa della Salute;

San Giovanni in Persiceto: nuovo Ospedale di comunità per cure intermedie, nuova casa della Salute e nuova Centrale Operativa territoriale.

Come ho avuto modo di dire intervenendo ieri in CTSS, importanti e puntuali interventi su tutta l’area metropolitana e sul nostro Distretto Pianura Ovest che ringrazio nella persona della Direttrice Dr.ssa Stefania Dal Rio , con tanti obiettivi che rispondono alle criticità che questa pandemia ha palesato.

Da una parte, intervenendo con il miglioramento dell’esistente come il Poliambulatorio di Calderara ad esempio si riuscirà a sviluppare progetti e potenzialità inespresse con un percorso di cura e assistenza di prossimità. Dall’altra, creando un ospedale di comunità e la Centrale operativa territoriale a beneficio dei cittadini e cittadine di tutti i Comuni di Pianura Ovest si rafforzerà il rapporto ospedale/territorio e la continuità assistenziale in linea peraltro con la nostra programmazione assistenziale territoriale e Ospedaliera del 2018.

Sono interventi importanti che restituiranno nuovi ed adeguati spazi e vanno nella direzione di rafforzare la sanità territoriale. Naturalmente creare e migliorare le strutture di prossimità che rispondano ai bisogni dei cittadini è un primo passo importante per sviluppare anche nuovi servizi e progettualità. Nuovi contenitori da arricchire con nuovi contenuti. Naturalmente non esiste solo il PNRR, straordinaria opportunità, ma arriveranno anche altre opportunità che starà a noi Amministratori sfruttare per migliorare la vita e la cura dei cittadini.

Importanti novità arriveranno sui medici di medicina generale su cui insieme al Distretto Pianura Ovest si sta lavorando e di cui dirò, come sono solito fare, solo quando si concretizzeranno, a breve, le proposte. Il nostro compito è risolvere i problemi e fidatevi che, osservandoli e conoscendoli, il nostro impegno è massimo per raggiungere l’obiettivo.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone