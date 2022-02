Una pattuglia di Carabinieri, nel corso di un controllo stradale, ha fermato una coppia mentre da Bologna si recava a San Giovanni in Persiceto.

Durante gli accertamenti gli uomini dell’Arma hanno riscontrato che la 20enne si era allontana dalla propria abitazione nonostante la quarantena disposta dall’autorità sanitaria, a seguito della sua positività da covid. Per la giovane è così scattata la multa per violazione dell’isolamento.