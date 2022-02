Importante Finanziamento Pnrr per la scuola Mameli di Persiceto

Nell’ambito del Pnrr sono stati stanziati 1.782.000 milioni di euro per lavori riqualificazione e miglioramento sismico alla Scuola secondaria di primo grado “Mameli” di Persiceto.

Tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sul territorio metropolitano saranno finanziati progetti per oltre 9,6 milioni di euro. I progetti saranno realizzati in cofinanziamento con risorse dei singoli comuni.

Grazie a questi fondi a Persiceto verranno effettuati interventi di miglioramento sismico anche alla scuola secondaria di primo grado “Mameli” di San Giovanni in Persiceto.

Il costo complessivo dei lavori è di 1.980.000 euro (finanziamento richiesto di 1.782.000 a cui si aggiunge un cofinanziamento di 198 mila euro).

dalla pagina Fb Comune Persiceto