“La musica dell’anima” con Pamela Villoresi a Crevalcore

Mercoledì 2 febbraio alle 21.00, presso l’Auditorium Primo Maggio, andrà in scena “La musica dell’anima”, protagonista Pamela Villoresi, al pianoforte Marco Scolastra.

“La musica dell’anima” racconta, attraverso l’appassionata Pamela Villoresi, la figura di Eleonora Duse fuori dagli aspetti del divismo e del lirismo sentimentale ai quali siamo abituati.

Lo spettacolo, sul testo di Maria Letizia Compatangelo, restituisce una donna completa, un’eroina dell’interiorità come non la si immagina: impegnata per le donne, innovatrice, non vittima se non di se stessa e del suo disperato bisogno di sognare che l’ha portata agli amori difficili. Una storia che racconta anche la società italiana tra Ottocento e Novecento con i suoi più grandi protagonisti.

L’accesso in teatro è consentito solo con:

Green Pass Rafforzato (Super Green Pass)

Mascherina FFP2 (da indossare per tutta la permanenza a teatro)

Tutte le informazioni a questo link https://www.comune.crevalcore.bo.it/…/la-musica-dellanima

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore