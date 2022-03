Anzola, sicurezza stradale e controllo velocità

Il Comune di Anzola, in questi giorni, ha installato 6 VELOBOX nei punti del territorio in cui si verificano più frequentemente superamenti dei limiti di velocità.

Nella giornata di ieri è stata completata anche l’installazione della relativa segnaletica verticale di informazione agli automobilisti per cui il sistema è operativo e può iniziare a svolgere le sue funzioni.

COSA SONO I VELOBOX

I VELOBOX sono installazioni fisse adatte ad ospitare i sistemi automatici di rilevazione della velocità in dotazione alla Polizia Locale di Anzola dell’Emilia-Sala Bolognese.

PERCHÈ LI ABBIAMO MONTATI

I VELOBOX hanno una tripla funzione:

• sensibilizzare al rispetto dei limiti di velocità, la loro posizione e la loro visibilità hanno infatti lo scopo principale di ricordare agli automobilisti in transito che in quella zona vige una limite di velocità che deve essere rispettato;

• fungere da deterrente al mancato rispetto. Potendo infatti ospitare sistemi di rilevazione automatica della velocità – e saranno utilizzati in tal senso – possono misurare la velocità delle auto e, in caso di superamento dei limiti;

• fornire la documentazione a supporto delle sanzioni amministrative relative (multe e decurtazione punti della patente) secondo quanto prevede la legge;

• rendere più efficace ed efficiente l’azione di controllo da parte della Polizia Locale che potrà disporre di un sistema che rende più agevole il controllo di determinati tratti stradali.

COME FUNZIONANO I VELOBOX

I VELOBOX sono strutture progettate per collocare al loro interno strumenti di rilevazione automatica della velocità. Lo strumento alloggiato dentro le strutture predisposte può rilevare la velocità in entrambe le direzioni di marcia.

QUANTI NE ABBIAMO INSTALLATI E DOVE

Per ora ne sono stati installati 6:

• Via Lunga n. 1

• Via delle Terremare n. 1

• Via Emilia n. 2

• Via Caduti di Sabbiuno n. 1

• Via Magenta n. 1

Ne saranno installati altri 4 in posizioni ancora da definire.

SONO GIÀ ATTIVI?

Da oggi i VELOBOX potranno essere utilizzati dalla POLIZIA LOCALE per il controllo e la rilevazione delle infrazioni secondo le prescrizioni delle leggi vigenti.

L’utilizzazione dei VELOBOX sarà determinata dalla PL in base all’andamento del traffico e dei comportamenti degli automobilisti.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola