Bologna, 8 marzo e dintorni in Casa delle donne per non subire violenza

Lotto marzo: oggi e sempre!

Da sempre per Casa delle donne, l’8 marzo non è un fiore, una festa, un mazzo di mimose. L’8 marzo è una giornata di lotta: l’occasione per evidenziare le esigenze concrete di tutte le donne e dei diritti rispetto ai quali non fare un passo indietro. In questi due anni di pandemia, Casa delle donne ha continuato a sostenere le donne accompagnandole nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Crediamo fondamentale essere presenti e visibili nello spazio pubblico declinando il significato di questa giornata nello spirito di resistenza, attività e lotta che ogni giorno Casa delle donne svolge al fianco delle donne.

Per questo molti saranno gli eventi, le iniziative e le collaborazioni pubbliche di Casa delle donne per questo 8 marzo 2022.

Appuntamenti di questo 8 marzo

