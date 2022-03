Martedì 29 marzo riparte “Pagine Locali”, la rassegna dedicata agli autori anzolesi

, alle 18.30 in biblioteca apre il ciclo di incontri Cecilia Vitiello , cittadina anzolese, che è stata Presidente del Forum giovani dal 2015 al 2018 e ha organizzato varie edizioni di “ICARUS”, torneo nazionale di Super Smash Bros. Cecilia presenterà il suo saggio “La peste del 1630 a Bologna”, In riga edizioni, 2021, dialogando con Carlo Pelagalli, storico ed esperto di topografia bolognese.

“Sono passati quasi trecento anni dalla pandemia di peste che tra il 1347 e il 1351 ha ucciso più di venti milioni di persone in tutta Europa, e sebbene non esista ancora una cura efficace, le istituzioni politiche e religiose bolognesi si mobilitano per impedire il diffondersi del “mal contagioso”. Malgrado gli sforzi per evitare l’arrivo della peste entro le mura cittadine, nella primavera del 1630 il morbo comincia a serpeggiare tra le strade di Bologna, mietendo vittime in ogni casa”.