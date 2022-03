Persiceto, modifiche alla viabilità in via Castagnolo

Dal 15 marzo 2022 il tratto di via Castagnolo compreso tra il civico 81 e via Peschiere verrà chiuso al traffico per consentire la sostituzione delle condutture idriche. Salvo condizioni meteorologiche avverse, i lavori e le conseguenti deviazioni dureranno circa dieci giorni.

In particolare, nel tratto di via Castagnolo compreso tra il civico 81 e via Peschiere è previsto il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli esclusi i residenti e i mezzi d’opera che dovranno accedere al cantiere nel tratto corrispondente alla deviazione.

I veicoli provenienti da Castagnolo diretti al centro del capoluogo troveranno apposita segnaletica di preavviso chiusura per lavori all’intersezione tra via Mandria e via Castagnolo, con deviazione obbligata a destra in direzione via Bassa.

I veicoli provenienti dal centro del capoluogo, diretti a Castagnolo dovranno invece utilizzare via Budrie come strada alternativa.

