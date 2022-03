Persiceto, modifiche alla viabilità per martedì 15 marzo 2022

Martedì 15 marzo 2022 dalle ore 9 alle 12.30 nel centro del capoluogo e delle frazioni di San Matteo della Decima e Le Budrie si terrà “Le scuole per la pace”, iniziativa organizzata dalle scuole di ogni ordine e grado del territorio col patrocinio del Comune, che comporterà alcune modifiche alla viabilità.

Le scuole di Persiceto, con oltre 4000 studenti e studentesse dai 5 ai 19 anni, cammineranno insieme per condividere e sostenere la cultura della pace.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, nella mattinata di martedì 15 marzo sono previste alcune modifiche alla viabilità e alla sosta:

dalle ore 7.30 alle 13.00, divieto di transito e sosta con rimozione per tutte le categorie di veicoli in parco Pettazzoni, piazza Garibaldi, piazza Sassoli, corso Italia e piazza Caduti della Libertà alle Budrie

con rimozione per tutte le categorie di veicoli in parco Pettazzoni, piazza Garibaldi, piazza Sassoli, corso Italia e piazza Caduti della Libertà alle Budrie dalle ore 9.00 alle13.00, divieto di transito per tutte le categorie di veicoli in via Roma (nel tratto compreso tra piazza Cavour e via Gornia/Matteotti), via Rambelli, via Pellegrini, via Farini, vicolo Quartirolo, via Ungarelli (tratto compreso tra Porta Vittoria e vicolo Quartirolo), piazza Guazzatoio, via Croce.

In caso di maltempo sia l’evento sarà rimandato a venerdì 18 marzo e le modifiche alla viabilità saranno in valide per quella giornata.

comunepersiceto.it