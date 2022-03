Petroniana Viaggi al fianco della comunità Sant’Egidio per sostenere i rifugiati ucraini a Bologna

Un gesto concreto, nel segno dell’accoglienza e di quella vicinanza fra persone, popoli e culture che incarna lo spirito del turismo: Petroniana Viaggi e Turismo, storica agenzia di Bologna che da 35 anni propone pellegrinaggi e itinerari culturali e collabora con le più importanti Onlus italiane e internazionali per l’organizzazione di viaggi umanitari, scende in campo al fianco della Comunità Sant’Egidio per sostenere l’accoglienza dei rifugiati ucraini nel territorio di Bologna.

Dal 21 marzo ad ogni biglietto o viaggio acquistato attraverso Petroniana Viaggi e Turismo sarà possibile abbinare una donazione: l’agenzia provvederà poi a donare la medesima cifra, raddoppiando così l’importo versato.

“Il settore delle Agenzie e del turismo è messo ancora una volta in ginocchio, dopo il Covid, dalla guerra: ma non ci arrendiamo e ripartiamo con un segno di solidarietà per chi ha perso tutto – commenta il presidente di Petroniana Viaggi e Turismo, Andrea Babbi -. Al centro del nostro lavoro c’è l’incontro: con le persone, con nuove culture, tradizioni e realtà spesso lontane dalle nostre. Oggi in Italia arrivano molti stranieri e non certo per turismo: il turismo è accoglienza! La solidarietà e l’incontro sono alle origini di Petroniana, voluta dal Cardinal Giacomo Biffi 35 anni fa e sempre al servizio della Chiesa di Bologna”.

Una scelta nel solco della storia dell’agenzia bolognese che da tempo collabora con le più importanti Onlus italiane ed internazionali organizzando viaggi solidali, e tra queste la Comunità di Sant’Egidio che da anni è cliente per i suoi tanti viaggi umanitari.

“La formula scelta è semplice e coinvolge i clienti – prosegue Babbi -: chiunque acquisterà un viaggio o un biglietto in agenzia potrà decidere di aggiungere una donazione a favore della Comunità di Sant’Egidio. Petroniana Viaggi e Turismo provvederà a versare la stessa cifra, raddoppiando l’entità del sostegno. È un gesto piccolo ma concreto ognuno potrà contribuire anche con cifre modeste: con 5€ sarà possibile acquistare un farmaco, con 10€ si garantirà un pasto a un rifugiato, per 40€ si coprirà il costo giornaliero del soggiorno di una persona mentre con 100€ si provvederà alle necessità di un’intera famiglia per un giorno. Insieme – conclude – potremo aiutare tante persone”.

Anche i fornitori e la rete di hotel e partner che collaborano con Petroniana viaggi stanno aderendo alla raccolta fonti pro-Ucraina attraverso Sant’Egidio, allargando così la rete di solidarietà anche ai loro clienti.

Petroniana Viaggi e Turismo