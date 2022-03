Tir in fiamme in A14. Fratelli d’Italia: Ennesima paralisi della viabilità

Anche oggi (23 marzo ndr) un altro TIR in fiamme nel tratto bolognese della A14, un’altra mattinata da incubo per il traffico cittadino.

Non più tardi di venti giorni fa, due sinistri avevano mandato in tilt la viabilità cittadina, con chilometri di file, ingorghi e disagi per i bolognesi.

L’ennesimo incendio di un mezzo pesante dimostra ancora una volta non solo l’inadeguatezza ma anche la pericolosità della scelta portata avanti dalle amministrazioni Merola e Lepore con il Passante di Mezzo, che aumenterà il flusso di traffico incentivando gli spostamenti su gomma e porterà le corsie di tangenziale e autostrada ancora più vicine alle abitazioni in diverse aree della città.

Ancora una volta Fratelli d’Italia ribadisce che l’opzione migliore sarebbe il Passante Sud, un anello autostradale esterno al perimetro cittadino che potrebbe risolvere il problema della concentrazione del traffico nella zona urbana e renderlo più fluido, costituendo una valida alternativa di percorso rispetto anche ai flussi provenienti dalla Provincia ed anche nei casi di sinistri stradali.

Alla luce di incidenti e disagi sempre più frequenti e pericolosi, anche l’amministrazione dovrebbe rivedere la scelta scellerata che sta portando avanti, per il bene della città.

Chiediamo alle Amministrazioni coinvolte il blocco immediato dell’iter amministrativo che porterà alla realizzazione del Passante di mezzo e la riapertura di un confronto cittadino sulla realizzazione del Passante Sud.

Lo dichiarano

Gruppo Consiliare FDI Comune di Bologna

Marco Lisei – Capogruppo FDI Regione Emilia- Romagna