Ucraina, oltre 12mila profughi arrivati in Emilia-Romagna. Vademecum in lingua per loro

Un supporto in lingua per i profughi in fuga dalla guerra, che arrivano in Emilia-Romagna, disponibile alla pagina https://www.regione.emilia-romagna.it/emergenza-ucraina. E un qrcode per collegarsi direttamente alla pagina e avere tutte le informazioni necessarie (dove e a chi rivolgersi, cosa fare).

Strumenti necessari che la Regione ha realizzato per rendere più facile l’orientamento degli oltre 12mila profughi in fuga dall’Ucraina giunti sinora in Emilia-Romagna.

Oggi, giovedì 17 marzo, a Bologna è stato fatto il punto della situazione in Prefettura con i sindaci della Città metropolitana e l’assessore regionale alla protezione Civile, Irene Priolo e domani è in programma un incontro analogo presso la Prefettura di Ferrara.

Al momento secondo i dati delle Prefetture, sono 12.069 i profughi arrivati in regione, 800 ospitati nella rete dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas).

