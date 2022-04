Bologna, gelateria finisce nel mirino del web dopo l’annuncio di ricerca personale

B.P., 51 anni, titolare di una nota cremeria nel centro storico di Bologna, ha deciso di cercare del personale per il proprio esercizio commerciale postando un annuncio su Facebook, ma nel giro di breve tempo l’offerta di lavoro ha scatenato un’ondata di polemiche, critiche e biasimo nei confronti dell’attività.

Ecco il testo:

LA CREMERIA CERCA UNA PERSONA PER IL SERVIZIO A BANCO.

PASSATE IN NEGOZIO PER QUALSIASI INFORMAZIONE.

Ma ricordate, ai miei tempi prima di chiedere ’quanto prendo?’, si faceva una prova e poi si discuteva di soldi.

Vi consiglio lo stesso approccio.

Apriti cielo, molti i post accusatori di voler sfruttare il lavoro delle persone, o chi rispondeva dicendo di voler prima provare il gelato per pagarlo solo successivamente.

Immediata la rettifica spiegando meglio il senso della frase, ma ciò non è servito, anzi, ha scatenato ancor di più gli utenti con recensioni negative e messaggi d’odio; la gelateria ha quindi deciso di chiudere il proprio account social.

Abbiamo volutamente omesso il nome della titolare e dell’attività, anche se facilmente rintracciabile su altre testate giornalistiche, per non alimentare ulteriormente il clima d’odio generato e che potrebbe portare anche a imprevedibili conseguenze nei confronti dell’attività commerciale e del suo personale.