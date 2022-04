“Calderara in festa” il 2 e 3 aprile

Sabato 2 e domenica 3 aprile appuntamento con “Calderara in festa” in Piazza Marconi e Via Roma a Calderara di Reno.

Dalle ore 9 alle ore 19 la manifestazione calderarese proporrà un tuffo nella primavera, tra bellezze floreali e prelibate dolcezze gastronomiche.

Nella due giorni troverete la mostra florovivaistica e l’esposizione di articoli da giardinaggio, gli stand dei maestri cioccolatieri, oltre alle dolci raviole della Pro loco, senza dimenticare il mercatino delle opere del proprio ingegno. Mentre nella sola giornata di domenica 3 aprile lungo Via Roma si andrà ad aggiungere lo Stramercato con esposizione di prodotti di tutti i settori merceologici.

La manifestazione è organizzata dalla Pro loco Calderara Viva aps con il patrocinio del Comune di Calderara di Reno.