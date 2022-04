Crevalcore: scomparsa di Lina Di Renzo, il ricordo dell’Assessore Regionale Raffaele Donini

Mi ha commosso la notizia della scomparsa di Lina Di Renzo, portata via a soli 40 anni da un mesotelioma diagnosticato nel marzo del 2021. Sposata, mamma di due bimbi, Lina Di Renzo aveva lavorato all’Ospedale Maggiore di Bologna come infermiera in rianimazione, era stata direttrice di un centro di formazione, volontaria della Pubblica Assistenza di Crevalcore, aveva lavorato anche al 118 e al Pronto Soccorso di San Giovanni in Persiceto e – come hanno detto di lei le amiche più strette – “l’elisoccorso era la sua vita”. Una vita in cui Lina si è spesa per gli altri e per cui ora gli amici hanno promosso una raccolta di fondi sulla piattaforma GoFundMe, intitolata “In memoria di Lina”. Alla famiglia il mio abbraccio anche a nome della comunità della sanità dell’Emilia-Romagna, a cui Lina ha dato tutta la sua professionalità e la sua passione.

dalla pagina Fb di Raffaele Donini