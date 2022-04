Il nuovo sito di Geovest

Il sito di Geovest ha cambiato look.

Completamente rinnovato, con un obiettivo molto chiaro:

rispondere alle esigenze delle persone che lo visitano.

Chi naviga su geovest.it è in cerca di informazioni pratiche, come ad esempio capire dove buttare un determinato rifiuto o sapere in che giorno portare fuori il sacco della carta per la raccolta porta a porta. Chi cerca un’informazione vorrebbe trovarla in fretta.

Il nuovo sito contiene queste facilitazioni, sia a livello di organizzazione dei contenuti che a livello visivo. Verificate voi stessi e visitate il nuovo sito.