La Ciclovia del Sole spegne la prima candelina e festeggia con nuove risorse e una CicloFesta

Il 13 aprile 2021 apriva il tratto di Ciclovia del Sole da Mirandola a Bologna, dodici mesi che hanno visto crescere la passione per la bicicletta e che hanno permesso a tanti ciclisti di scoprire un territorio ricco di bellezze paesaggistiche e culturali e di conoscerne le tipicità enogastronomiche.

A distanza di un anno, Città metropolitana e Territorio Turistico Bologna-Modena, insieme alla Provincia di Modena, tutti i Comuni (Mirandola, San Felice sul Panaro, Camposanto, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno e Bologna), Sustenia e Bologna Welcome, stanno mettendo a punto la prima edizione della “CicloFesta del Sole” che si terrà a settembre: due giorni di eventi in cui le comunità, i territori e, ovviamente, la bicicletta saranno protagonisti. L’evento punta a diventare annuale e itinerante, mettendo in luce le iniziative più virtuose e gli itinerari che si stanno sviluppando intorno al percorso principale.

In questo anno l’impegno delle istituzioni tutte, dal livello nazionale a quello comunale, non si è fermato e il lavoro di promozione, progettazione e la ricerca di nuove fonti di finanziamento lo dimostrano. Oggi possiamo presentare un piano che grazie a nuovi finanziamenti porterà nei prossimi anni, insieme alle risorse assegnate alla Provincia di Modena, al completamento della Ciclovia del Sole su tutto il tratto che attraversa la nostra regione, dai confini con la Lombardia a quelli con la Toscana.

Non meno importante il lavoro di coordinamento tra le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana che ha portato, tra l’altro, all’adozione del simbolo del sole e dell’immagine coordinata nonché alla condivisione di linee guida unitarie per la realizzazione della segnaletica lungo la tutta Ciclovia del Sole. Lo stesso logo, gli stessi colori e una segnaletica uniforme accompagneranno quindi i ciclisti da Bolzano a Firenze, facilitando la percezione di percorrere un’unica infrastruttura.

