Cambio del Medico di Medicina Generale a Decima

Come da comunicazione inviata da Ausl tramite lettera a tutti gli assistiti interessati, si ricorda che dal 19/04/2022 il Dr Mirfakhraie Mohsen M., Medico di Medicina Generale con ambulatorio presso la frazione di San Matteo della Decima, cesserà dal proprio incarico. Per la continuità nell’assistenza, gli assistiti dovranno effettuare una nuova scelta a favore di un altro Medico di Medicina Generale, che opera nell’ambito territoriale di residenza e che abbia la possibilità di assistere nuovi pazienti.

In previsione del trasferimento del dott. Mirfakhraie Mohsen M. sono state attivate da Ausl tutte le procedure finalizzate alla ricerca di un incarico temporaneo. Poichè si è riscontrata mancanza di disponibilità, al momento si rende necessaria la scelta di un nuovo medico fra quelli attualmente disponibili per il Comune di San Giovanni in Persiceto.

La scelta del nuovo medico è fattibile con le seguenti modalità e indicazioni pratiche:

On line

per chi ha già il Fascicolo Sanitario attivo, collegandosi al sito www.fascicolo-sanitario.it: il sito è raggiungibile anche dal portale www.ausl.bologna.it, nel menù sulla sinistra, alla voce “FSE”, dove è possibile individuare “in tempo reale” i medici che operano nel proprio ambito di residenza con effettiva disponibilità ad acquisire nuovi assistiti;

per chi non ha il Fascicolo Sanitario attivo, attraverso il modulo online “Cambio del medico di medicina generale”, sul sito www.ausl.bologna.it cliccando su Sanità OnLine, dove è possibile inviare la propria richiesta che sarà evasa nell’arco di alcuni giorni lavorativi. Nello stesso menù, alla voce “medici di famiglia”, è disponibile l’elenco completo dei medici convenzionati nella nostra Azienda USL.

Presso qualsiasi sportello Cup (preferibilmente munito della Sua tessera sanitaria cartacea):

recandosi ad un qualsiasi Sportello Cup, le cui sedi ed orari sono consultabili sul sito www.ausl.bologna.it, in alto sotto il logo aziendale, cliccando sulla voce CUP;

prenotando telefonicamente un appuntamento al nr. 051 4206221;

prenotando un appuntamento per lo Sportello CUP della Casa della Salute Navile collegandosi al sito dell’Azienda Usl di Bologna, sezione Sanità Online, cliccando su Zerocoda.

Si precisa che gli assistiti residenti in altre Aziende Usl limitrofe, dovranno effettuare la scelta in favore di un medico di famiglia esclusivamente operante nel territorio di residenza o comunque dell’Azienda USL di appartenenza

Nel caso un assistito non potesse recarsi personalmente ad effettuare la scelta, è possibile delegare una persona di fiducia che dovrà esibire, assieme alla delega, la fotocopia di un documento di identità del delegante ed un proprio documento di identità.

