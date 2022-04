Sant’Agata, Parco Lamborghini: aperture al pubblico

Dal 16 aprile riprendono le aperture al pubblico al Parco Lamborghini: tutti i Sabati e le Domeniche nei seguenti orari:

– Sabato pomeriggio dalle ore 15:00 – 19:00,

– Domenica mattina ore 9:00 – 12:00 e pomeriggio ore 15:00 – 19:00.

In via eccezionale, per i mesi di aprile e maggio, sono previste aperture straordinarie anche al sabato mattina dalle ore 9:00 alle 12:00.

NB: nel mese di agosto il Parco resterà chiuso al pubblico. Poi le aperture riprenderanno fino al 16/10/2022 nei giorni e negli orari sopra indicati.

comune.santagatabolognese.bo.it