Crevalcore, la Ju Jitsu Academy conquista la Coppa del Mondo di grappling

I ragazzi della Ju Jitsu Academy conquistano a San Marino la Coppa del Mondo di grappling, 10 atleti e una valanga di medaglie e ben 8 titoli mondiali!

Sara Faquir e Luca Campanini vincono 2 titoli mondiali (a testa) in due categorie di peso differenti.

Filippo Nora vince il titolo mondiale battendo in finale il compagno di squadra Simone Angelini.

Andrea Manzi, Andrea Tampellini, Thomas Lanzano vincono il titolo mondiale nelle rispettive categorie.

Si fermano al secondo gradino del podio Edoardo Dabrazzi, Leonardo Gesi e Daniele Campanini.

Edoardo, Luca, Andrea Tampellini, Andrea Manzi e Filippo, con i punti conquistati conquistano il titolo italiano assoluto.

Grande orgoglio del M° Alessandro Lodi “questi ragazzi oggi non hanno combattuto ma insegnato agli altri come si fa a combattere!”.

dalla pagina Fb Ju Jitsu Academy